Улан-удэнцы решили, что в благоустройстве больше всего нуждаются Гостиные ряды

Общественную территорию для благоустройства выбирали из шести вариантов



Улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году.



В ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам (32%). Затем горожане поддержали сквер им. Пушкина (31%) и сквер «Строителям БАМа» (28%). Всего в списке было представлено шесть территорий. Помимо вышеуказанных: сквер «Яблоневый» (4%), бульвар «Сиреневый» (4%), сквер «Зодчий» (1%).



- Голосование проходило с 27 марта по 29 мая 2020 года. Оно было запущено комитетом городского хозяйства для выявления мнения горожан и получения максимального общественного эффекта. Проголосовать можно было за одну территорию из перечня, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



Итоги голосования рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Улан-Удэ. По состоянию на 16 часов 29 мая получено от жителей Улан-Удэ 53 504 голоса. В том числе:



– территория, прилегающая к Гостиным рядам – 16 965;

– сквер им. Пушкина – 16 692;

– сквер «Строителям БАМа» – 14 899;

– сквер «Яблоневый» – 2 060;

– бульвар «Сиреневый» – 2 116;

– сквер «Зодчий» – 772.



