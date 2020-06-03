Общественную территорию для благоустройства выбирали из шести вариантов
Улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году.
В ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам (32%). Затем горожане поддержали сквер им. Пушкина (31%) и сквер «Строителям БАМа» (28%). Всего в списке было представлено шесть территорий. Помимо вышеуказанных: сквер «Яблоневый» (4%), бульвар «Сиреневый» (4%), сквер «Зодчий» (1%).
- Голосование проходило с 27 марта по 29 мая 2020 года. Оно было запущено комитетом городского хозяйства для выявления мнения горожан и получения максимального общественного эффекта. Проголосовать можно было за одну территорию из перечня, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Итоги голосования рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Улан-Удэ. По состоянию на 16 часов 29 мая получено от жителей Улан-Удэ 53 504 голоса. В том числе:
– территория, прилегающая к Гостиным рядам – 16 965;
– сквер им. Пушкина – 16 692;
– сквер «Строителям БАМа» – 14 899;
– сквер «Яблоневый» – 2 060;
– бульвар «Сиреневый» – 2 116;
– сквер «Зодчий» – 772.
Улан-удэнцы решили, что в благоустройстве больше всего нуждаются Гостиные ряды
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