В Чите расселят дом с обрушившейся стеной

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Земельный участок и жилые помещения изымут для муниципальных нужд



В Чите муниципальный жилой дом в посёлке КСК, где в марте 2019 года произошло частичное обрушение внутренней стены в одном из подъездов, признан аварийным и в ближайшей перспективе будет расселён. Как рассказали в администрации Черновского района города, в настоящее время ведётся работа по инвентаризации жилых помещений с целью подготовки необходимых документов для переселения.



- Указанный дом у нас ранее был признан аварийным. В прошлом году его включили в региональную адресную программу Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Одним из условий участия в программе является наличие правоустанавливающих документов на жилое помещение. Увы, но нередко только обращение в суд понуждает жителей предоставлять документы, дающие право на участие в программе переселения из аварийного жилья, – поясняет главный специалист по жилищным вопросам администрации Черновского района Татьяна Адиянова.



Учитывая, что многие жители дома по улице Труда, 9 проживают там с 80-х и даже 70-х годов, нередки случаи, когда правоустанавливающие документы на жильё уже утрачены. Поэтому право пользования гражданами жилых помещений администрации Черновского района приходится определять через суд. Данную процедуру в Черновской администрации называют отлаженной до деталей. На практике это выглядит так. Администрация подаёт исковое заявление в суд о признании граждан утратившими право пользования жилым помещением и их выселении оттуда.



Суд, где такая процедура тоже давно является рядовой, принимает решение, признающее право пользования жильём. Этот документ уже является основанием для участия в адресной программе переселения.



Однако, не всегда всё проходит гладко. Так одна из жительниц дома, будучи неоднократно предупреждённой о необходимости приведения в соответствие правоустанавливающих документов на комнату, где она проживала с детьми, все просьбы об этом решительным образом игнорировала. В связи с этим администрация района была вынуждена решать вопрос в судебном порядке.



Накопленную ей задолженность за коммунальные услуги женщина оплатила только после подачи искового заявления, о признании её утратившей права пользования жилым помещением и выселении. Ответчик подала на администрацию Черновского района встречный иск. В результате чего Черновский районный суд признал за ней и членами её семьи право пользования указанным помещением. При этом совершенно очевидно, что если бы у жительницы дома было всё в порядке с документами на жильё, то никаких судебных тяжб не потребовалось бы.



По словам главы администрации Черновского района Читы Василия Турсабаева, жителям муниципальных квартир в случае отсутствия документов на право проживания рекомендуется сразу обращаться в администрации районов.



Дом по улице Труда, 9 является одним из первых в посёлке КСК. Он был построен в 1963 году и долгое время являлся общежитием Камвольно-суконного комбината. В неудовлетворительном состоянии дом находится более 20 последних лет. Специалисты говорят, что все беды начались после того, как ещё в 90-е годы было принято решение оборудовать для его жителей полноценные душевые комнаты – раньше здесь были только мойки. При этом полноценная гидроизоляция сделана не была. Это привело к тому, что стены стали отмокать, а с наступлением холодов лопаться. Первый раз стена обрушалась здесь ещё весной 2000 года.



В 2018 году статус общежития с дома был снят, однако старые проблемы никуда не делись, доказательством чему стало падение стены в ночь с 14 на 15 марта прошлого года.



Согласно постановлению руководителя администрации Читы от 24 апреля, земельный участок, на котором расположен дом по улице Труда, 9 и его жилые помещения изымаются для муниципальных нужд. Людей оттуда расселят в новые квартиры, а старое общежитие будет реконструировано, в дальнейшем его планируется использовать в качестве маневренного жилого фонда. Неизбежность этого очевидна, сейчас лишь решаются сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

