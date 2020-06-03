Читинского блогера Лёху Кочегара предложили публично выпороть

Предложение о порке поступило от главного редактора читинской газеты «Вечорка»



Главный редактор читинской газеты «Вечорка» Владимир Кантемир-Праницкий в эфире телеканала НТВ предложил казакам высечь блогера Лёху Кочегара (Алексея Закружного) под памятником Ленину на одноимённой площади в Чите. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала 2 мая.



- Я считаю, что его надо высечь розгами, желательно это сделать забайкальским казакам на центральной площади у памятника Ленину. И отправить его кочегаром куда-нибудь на остров Врангеля, года на полтора-два. Я думаю, что он вспомнит, что он человек труда и труд облагораживает человека, - заявил Кантемир-Праницкий.



В конце мая у Лёхи Кочегара прошли обыски. На него возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам с угрозой насилия в отношении представителей власти.



«По словам местных силовиков, безобидные выходки Лехи Кочегара были готовы терпеть многие. Но недавно народный блогер начал призывать к совсем уж откровенной уголовщине: в период ограничений, связанных с коронавирусом, предложил нападать на полицейских. Такие призывы следователи не оценили. Кто знает, что его подписчикам в голову придет. И возбудили против Кочегара уголовное дело», - говорится в сюжете НТВ.



НТВ уточняет, что в ближайшее время Алексею Закружному предъявят официальное обвинение. И, вероятнее всего, ему придется как минимум извиниться за свои слова. Пока же Лёха Кочегар находится дома под подпиской о невыезде

