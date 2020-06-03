В Усть-Ордынском округе экс-тюрьму хотят передать в аренду за 1 рубль

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Срок льготной аренды составит 49 лет



В Усть-Ордынском Бурятском округе Александровский централ планируют передать в льготную аренду стоимостью один рубль. Такую меру сохранения памятника истории и культуры планируют использовать в Иркутской области. Александровский централ может стать первым объектом региона, который будет передан арендатору на таких условиях. Об этом заявил руководитель службы по охране объектов культурного значения региона Виталий Соколов.



Льготная аренда – это новая мера по сохранению памятников истории и культуры, которую разработало правительство Иркутской области. Аналогичные программы действуют в некоторых регионах страны, в частности, в Томской области. Там они доказали свою эффективность. Обязательным условием льготной аренды является проведение реставрации и приспособление объекта для современного использования. Срок аренды – 49 лет, всё это время арендная плата будет составлять один рубль. Часть помещений Александровского централа должна будет выделена под музей истории комплекса.



- Льготная аренда распространяется только на объекты, которые находятся в областной собственности. Мы рассчитываем, что она поможет привлечь внимание предпринимателей к памятникам истории и культуры. Да, многие из них находятся в аварийном состоянии, но это уникальные объекты, которые интересны туристам. В случае с Александровским централом, арендатор на 49 лет получит земельный участок и здания. Площадь главного корпуса составляет 4,3 тыс. кв. метров, – сказал Виталий Соколов.



Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» – это памятник истории и культуры федерального значения, один из уникальных объектов российской каторги и ссылки. Он расположен в селе Александровское Боханского района, в 70 км от Иркутска. Исторические здания находятся в аварийном состоянии. В этом году за счёт средств областного бюджета в них планируют провести работы по консервации и защите от дальнейшего разрушения. Также в составе комплекса есть здания, которые не являются памятниками, не стоят на охране.



Александровский централ был каторжной тюрьмой с тяжёлыми условиями содержания, рассчитанной на 1,4 тысяч человек. Его построили в начале 19 века. В тюрьме содержались участники антиправительственных выступлений, в том числе польского восстания, Севастопольского восстания 1830 года. Там же находилась Александровская центральная пересыльная тюрьма, через которую прошли Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, Сергей Орджоникидзе. В советское время в комплексе располагалась трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, затем – следственный изолятор. С 1956 по 2017 годы там находилась Иркутская психиатрическая больница. Сейчас комплекс пустует. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

