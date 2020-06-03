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В Бурятии 17 лет не могут депортировать дальнобойщика

В Бурятии 17 лет не могут депортировать дальнобойщика
Общество,  Фото:pixabay.com
Дальнобойщик, оставшийся без денег, в Бурятии осел ещё в 2003 году

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился уроженец Узбекской ССР и попросил о помощи.

В Бурятию мужчина прибыл из Казахстана в 2003 году, работая водителем грузового автомобиля. Но оставшись без денег, не смог вернуться обратно.

Восемь месяцев дальнобойщика держали в спецприёмнике. Имелся судебный акт о его выдворении из страны. Но в связи с отсутствием постоянной регистрации на территории Узбекистана, возвращение мужчины на родину не состоялось.

17 лет он незаконно живёт в Бурятии.

- По ходатайству Юлии Жамбаловой мужчина был приглашён на личный приём в руководителю управления по вопросам миграции МВД по Бурятии. В ходе приёма был подробно разъяснён порядок получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, а в последующем приобретения гражданства РФ, - сообщили в аппарате уполномоченного по права человека в Бурятии.

Заключением от 22 мая 2020 установлена личность мужчины. Он уже приступил к сбору необходимых документов для получения разрешения на временное проживание. После получения разрешения на временное проживание он вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство лица без гражданства.



уполномоченный по правам человека
 
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