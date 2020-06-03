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В Ангарске установили памятник пожарным

В Ангарске установили памятник пожарным
Общество,  Фото:angarsk-adm.ru
Торжественное открытие памятника состоится позже

В 15 микрорайоне Ангарска около строения 53, где дислоцируется пожарная часть, появился памятник пожарным и спасателям. Об этом сообщили в администрации Ангарска.

- Огнеборцы нашего гарнизона на протяжении всей истории города принимают участие в спасении людей и ликвидации стихийных бедствий. Отряд имеет высокие государственные и ведомственные награды. К сожалению, есть и погибшие сотрудники, которые достойны того, чтобы их память увековечили этим монументом, – рассказал начальник 3 Пожарно-спасательного отряда ФПС Ангарска Роман Подхолзин во вступительной речи.

Скульптура высотой 2,3 метра, изготовленная из железобетона, уже заняла своё место.

Установка подобных скульптур должна пройти определённую процедуру согласований. Территорию рядом с монументом предстоит благоустроить. Только после завершения всех работ состоится торжественное открытие мемориала.

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