Жителей Бурятии восхитила двойная радуга

Редкое явление житель заиграевского села наблюдали впервые
Жители села Новоильинск Заиграевского района Бурятии увидели в небе не одну, а сразу две радуги. Двойная радуга – явление очень редкое.
«Двойная радуга в Заиграевском районе с.Новоильинск! Первый раз вижу такую красоту!» - поделился местный житель в паблике «Аноним 03».
Радуга образуется при освещении ярким источником света множества водяных капель (дождя или тумана). Двойная радуга происходит, когда свет отражен в каплях дважды. Это значит, что в результате преломления света видны два отражения. Оказывается, бывает также и третье отражение, и третья радуга, но это ещё более редкое явление.
Год назад в Забайкальском нацпарке в Бурятии запечатлели белую радугу. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке
.
Всего в Бурятии проверят 32 детских оздоровительных лагеря
Дети загадывают желания около аквариума с рыбкой
На видео, которое снял в военном медцентре Баир Цыренов, уже отреагировало минобороны России
Пациенту было 90 лет
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России призывает жителей республики чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, чтобы сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений
Сайты выявила прокуратура
В Медведчиково автобусы будут ездить каждый час
Мужчине не засчитали значительный стаж работы
В Улан-Удэ днём до +23 градусов
Также на конкурс творческих работ принимаются эссе на тему «Вклад моих близких в Великую Победу 1945 года»
В конкурсе «Цветок в янтаре» могут принять участие все желающие в возрасте от 4 до 16 лет
Гран-при конкурса получил мультфильм детской студии «Цифровой ветер»
В Чите праздник отметят 21 августа
Обряд проводился на берегу Селенги
Объявлены имена лучших специалистов социальной защиты республики