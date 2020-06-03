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Жителей Бурятии восхитила двойная радуга

Жителей Бурятии восхитила двойная радуга
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Редкое явление житель заиграевского села наблюдали впервые

Жители села Новоильинск Заиграевского района Бурятии увидели в небе не одну, а сразу две радуги. Двойная радуга – явление очень редкое.

«Двойная радуга в Заиграевском районе с.Новоильинск! Первый раз вижу такую красоту!» - поделился местный житель в паблике «Аноним 03».



Радуга образуется при освещении ярким источником света множества водяных капель (дождя или тумана). Двойная радуга происходит, когда свет отражен в каплях дважды. Это значит, что в результате преломления света видны два отражения. Оказывается, бывает также и третье отражение, и третья радуга, но это ещё более редкое явление.

Год назад в Забайкальском нацпарке в Бурятии запечатлели белую радугу. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.



радуга дожди
 
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