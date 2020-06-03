Жителей Бурятии восхитила двойная радуга

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Почта России предлагает жителям Бурятии пользоваться цифровыми сервисами Общество, В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России призывает жителей республики чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, чтобы сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений