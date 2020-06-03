В детском лагере в Улан-Удэ эвакуационный выход закрыли на замок

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Всего в Бурятии проверят 32 детских оздоровительных лагеря



В Бурятии инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют детские оздоровительные лагеря на соответствие требованиям пожарной безопасности. Накануне специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ проверили детский лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке.



- К 1 июля готовимся к приёмке детей, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, требования ужесточены, поэтому принимаем в этом году вдвое меньше, для того, чтобы ребята могли безопасно отдохнуть летом. Подготовительные работы будет продолжены в течение июня, - отметила директор лагеря Саяна Сагалаева.



Проверка началась с осмотра корпусов, в которых будут проживать дети.



Здесь замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Анастасия Столярова проверила пути эвакуации, первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты зданий, содержание электрических сетей. Затем срабатывание автоматической пожарной сигнализации: сигнал дублируется на пульт пожарной охраны.



В лагерях, расположенных в лесу или граничащих с ним, особое внимание уделяется минерализованным полосам, очистке территории от горючих материалов и сухой травянистой растительности. Если случится возгорание, до прибытия первого пожарного подразделения персонал учреждения должен правильно использовать первичные средства пожаротушения и организовать эвакуацию.



- Одним из распространённых нарушений является закрытие эвакуационных путей выхода. В данном лагере один из выходов закрыт на замок, что недопустимо, выходы должны легко открываться – без ключа. Все выявленные нарушения должны быть устранены до начала сезона, чтобы лагерь был готов к приёму детей, а перед открытием нами будет проведена повторная проверка, - отмечает Анастасия Столярова.



Всего в Бурятии проверят 32 детских оздоровительных лагеря. Проверкой Госпожнадзор не ограничивается, в течение сезона сотрудники МЧС проводят учебные эвакуации и занятия для обучения ребят правилам пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



