 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

В детском лагере в Улан-Удэ эвакуационный выход закрыли на замок

В детском лагере в Улан-Удэ эвакуационный выход закрыли на замок
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего в Бурятии проверят 32 детских оздоровительных лагеря

В Бурятии инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют детские оздоровительные лагеря на соответствие требованиям пожарной безопасности. Накануне специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ проверили детский лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке.

- К 1 июля готовимся к приёмке детей, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, требования ужесточены, поэтому принимаем в этом году вдвое меньше, для того, чтобы ребята могли безопасно отдохнуть летом. Подготовительные работы будет продолжены в течение июня, - отметила директор лагеря Саяна Сагалаева.

Проверка началась с осмотра корпусов, в которых будут проживать дети.

Здесь замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Анастасия Столярова проверила пути эвакуации, первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты зданий, содержание электрических сетей. Затем срабатывание автоматической пожарной сигнализации: сигнал дублируется на пульт пожарной охраны.

В лагерях, расположенных в лесу или граничащих с ним, особое внимание уделяется минерализованным полосам, очистке территории от горючих материалов и сухой травянистой растительности. Если случится возгорание, до прибытия первого пожарного подразделения персонал учреждения должен правильно использовать первичные средства пожаротушения и организовать эвакуацию.

- Одним из распространённых нарушений является закрытие эвакуационных путей выхода. В данном лагере один из выходов закрыт на замок, что недопустимо, выходы должны легко открываться – без ключа. Все выявленные нарушения должны быть устранены до начала сезона, чтобы лагерь был готов к приёму детей, а перед открытием нами будет проведена повторная проверка, - отмечает Анастасия Столярова.

Всего в Бурятии проверят 32 детских оздоровительных лагеря. Проверкой Госпожнадзор не ограничивается, в течение сезона сотрудники МЧС проводят учебные эвакуации и занятия для обучения ребят правилам пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

летний отдых летние лагеря
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В детском лагере в Улан-Удэ эвакуационный выход закрыли на замок
В детском лагере в Улан-Удэ эвакуационный выход закрыли на замок
Общество, 03.06.2020
Всего в Бурятии проверят 32 детских оздоровительных лагеря
В Улан-Удэ следователи подарили дому-интернату ещё одну золотую рыбку
В Улан-Удэ следователи подарили дому-интернату ещё одну золотую рыбку
Общество, 03.06.2020
Дети загадывают желания около аквариума с рыбкой
В Бурятии разразился скандал с военным медцентром
В Бурятии разразился скандал с военным медцентром
Общество, 03.06.2020
На видео, которое снял в военном медцентре Баир Цыренов, уже отреагировало минобороны России
Почта России предлагает жителям Бурятии пользоваться цифровыми сервисами
Почта России предлагает жителям Бурятии пользоваться цифровыми сервисами
Общество, 03.06.2020
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России призывает жителей республики чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, чтобы сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх автобусов
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх автобусов
Общество, 03.06.2020
В Медведчиково автобусы будут ездить каждый час
Житель Бурятии через суд восстановил пенсионные права
Житель Бурятии через суд восстановил пенсионные права
Общество, 03.06.2020
Мужчине не засчитали значительный стаж работы
В Бурятии местами заморозки
В Бурятии местами заморозки
Общество, 03.06.2020
В Улан-Удэ днём до +23 градусов
Жителям Бурятии предлагают написать о родном крае времён Великой Отечественной
Жителям Бурятии предлагают написать о родном крае времён Великой Отечественной
Общество, 02.06.2020
Также на конкурс творческих работ принимаются эссе на тему «Вклад моих близких в Великую Победу 1945 года»
Дети Бурятии отобразят культуру семейских в рисунках
Дети Бурятии отобразят культуру семейских в рисунках
Общество, 02.06.2020
В конкурсе «Цветок в янтаре» могут принять участие все желающие в возрасте от 4 до 16 лет
В Бурятии назвали победителей молодёжного конкурса видеороликов
В Бурятии назвали победителей молодёжного конкурса видеороликов
Общество, 02.06.2020
Гран-при конкурса получил мультфильм детской студии «Цифровой ветер»
В Бурятии определили «Героев нашего времени»
В Бурятии определили «Героев нашего времени»
Общество, 02.06.2020
Объявлены имена лучших специалистов социальной защиты республики

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^