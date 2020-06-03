Госпиталь ветеранов войн обследует более 600 работников улан-удэнского МУПа
В Бурятии медицинские работники поликлиники госпиталя ветеранов войн, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, возобновляют проведение периодических медицинских осмотров специалистов предприятий, допускаемых к работам, связанным с вредными и опасными производственными факторами. Такие медосмотры до недавнего времени были приостановлены.
Первые работники, которые пройдут обследование – это сотрудники МУП «Водоканал». Свыше 600 человек должны пройти медицинское обследование в поликлинике госпиталя и получить допуск к работе во вредных условиях.
Медосмотр пройдёт в 2 этапа. Первый этап – забор анализов и проведение методов функциональной диагностики с выездом на предприятие. На втором этапе работники предприятия пройдут дополнительные обследования, такие как спирография, аудиометрия, холодовая термометрия и др. На заключительном этапе каждого работника осмотрит медкомиссия, которая и выдаст заключение о допуске к работе.
Медосмотры будут организованы с соблюдением всех рекомендованных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, допуск сотрудников предприятий к работам, связанным с вредными и опасными производственными факторами без прохождения медицинских осмотров, может привести к вспышке инфекционных заболеваний на предприятии, обострению имеющихся и возникновению новых хронических болезней.
В Бурятии возобновляют медосмотры работающих во вредных условиях
Общество, Фото:
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