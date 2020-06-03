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В Улан-Удэ следователи подарили дому-интернату ещё одну золотую рыбку

В Улан-Удэ следователи подарили дому-интернату ещё одну золотую рыбку
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Дети загадывают желания около аквариума с рыбкой

В Международный день защиты детей сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Бурятии через работников детского дома-интернатом «Журавушка» передали ребятам поздравления с наступившим летом и оставили подарки. Среди прочих подарков оказалась золотая рыбка.

Зимой следователи уже дарили детям золотую рыбку. Она полюбилась малышам.

- Многие поверили, что она волшебная и стали загадывать возле аквариума свои желания. Чтобы желания ребят исполнялись с удвоенной силой, сотрудники купили для аквариума вторую золотую рыбку, которую с другими подарками передали в интернат, - отмечают в Следственном управлении.

По мере сил и возможностей все желания малышей, загаданные рыбкам, сотрудники следственного управления вместе с работниками учреждения будут стараться исполнять, чтобы дети радовались и продолжали верить в чудеса.
следователи дети
 
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