В Бурятии оштрафовали главу села

Прокуратура выявила нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации села Иволгинское нарушали закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Установлено, что главой муниципального образования с ООО «Энергия-Альфа» заключён муниципальный контракт на благоустройство парка села Иволгинск.
В рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту объём работ должен быть выполнен организацией без заключения дополнительных соглашений и выплаты аванса.
Однако глава муниципального образования заключил с организацией дополнительное соглашение о выплате аванса в размере 30% от стоимости контракта.
Главе администрации сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении главы поселения возбуждено административное дело за изменение условий контракта. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
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Общество, Фото:
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