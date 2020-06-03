В Бурятии оштрафовали главу села

Прокуратура выявила нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации села Иволгинское нарушали закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



Установлено, что главой муниципального образования с ООО «Энергия-Альфа» заключён муниципальный контракт на благоустройство парка села Иволгинск.



В рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту объём работ должен быть выполнен организацией без заключения дополнительных соглашений и выплаты аванса.



Однако глава муниципального образования заключил с организацией дополнительное соглашение о выплате аванса в размере 30% от стоимости контракта.



Главе администрации сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении главы поселения возбуждено административное дело за изменение условий контракта. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

