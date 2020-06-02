Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Бохане вспышка коронавируса



Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В посёлке подтверждено 14 случаев заболевания, сообщает администрация Боханского района.



Все заболевшие госпитализированы. Зафиксировано множество контактов заболевших людей с окружающими, все они находятся на самоизоляции.



Въезд и выезд на территорию посёлка ограничен. Все учреждения и организации должны работать только в закрытом режиме, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.



Закрыт детский сад №1.



Жителям посёлка рекомендовали сократить посещение общественных мест, ходить в магазин в маске, перчатках, при соблюдении социальной дистанции. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать полную самоизоляцию.

