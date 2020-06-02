В Бохане вспышка коронавируса
Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В посёлке подтверждено 14 случаев заболевания, сообщает администрация Боханского района.
Все заболевшие госпитализированы. Зафиксировано множество контактов заболевших людей с окружающими, все они находятся на самоизоляции.
Въезд и выезд на территорию посёлка ограничен. Все учреждения и организации должны работать только в закрытом режиме, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.
Закрыт детский сад №1.
Жителям посёлка рекомендовали сократить посещение общественных мест, ходить в магазин в маске, перчатках, при соблюдении социальной дистанции. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать полную самоизоляцию.
Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проходимость у новой техники выше, чем у прежней модели
В стране стартовала патриотическая акция
Тралы преодолели почти четыре тысячи километров
Водителя решили таким образом проучить
На этот раз акция прошла в Советском районе города
Работы проводятся вручную и с помощью спецтехники
ФСК может получить имя Бориса Будаева или же просто «народов Бурятии»
Мост охраняют военные в круглосуточном режиме
Для этого нужно подписаться на 69 страниц
Все военные будут обеспечены масками и перчатками
Самые креативные идеи жителей будут включены в разработку концепции городка
Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи
В колониях завершился конкурс «Лучший по профессии»
В регионе уже более 1200 случаев заражения
Но Чингис Ли не готов к такому формату выступления