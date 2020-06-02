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Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин

Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Бохане вспышка коронавируса

Посёлок Бохан в Иркутской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В посёлке подтверждено 14 случаев заболевания, сообщает администрация Боханского района.

Все заболевшие госпитализированы. Зафиксировано множество контактов заболевших людей с окружающими, все они находятся на самоизоляции.

Въезд и выезд на территорию посёлка ограничен. Все учреждения и организации должны работать только в закрытом режиме, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Закрыт детский сад №1.

Жителям посёлка рекомендовали сократить посещение общественных мест, ходить в магазин в маске, перчатках, при соблюдении социальной дистанции. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать полную самоизоляцию.
карантин коронавирус
 
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