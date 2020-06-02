Проходимость у новой техники выше, чем у прежней модели
Недавно полученная новая лесопожарная автоцистерна Забайкальской базы авиационной охраны лесов прошла первое испытание. Техника была задействована на тушении пожара в пригороде Улан-Удэ, недалеко от садового товарищества «Учитель».
- На ней и проходимость выше, и в гору быстрее едет. Можно к самой кромке пожара подъехать по труднодоступной местности. Раньше на мелких очагах – до 1 га, люди просто с ранцевыми лесными огнетушителями ходили тушить за 200, 300, 400 метров. А тут приехал, рукава размотал и туши себе на здоровье, - поделится впечатлениями тракторист-водитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Илья Лебедев.
Всего в Бурятию в этом году поступит 30 единиц техники для борьбы с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии опробовали новую лесопожарную автоцистерну
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