В Бурятии опробовали новую лесопожарную автоцистерну

Проходимость у новой техники выше, чем у прежней модели



Недавно полученная новая лесопожарная автоцистерна Забайкальской базы авиационной охраны лесов прошла первое испытание. Техника была задействована на тушении пожара в пригороде Улан-Удэ, недалеко от садового товарищества «Учитель».



- На ней и проходимость выше, и в гору быстрее едет. Можно к самой кромке пожара подъехать по труднодоступной местности. Раньше на мелких очагах – до 1 га, люди просто с ранцевыми лесными огнетушителями ходили тушить за 200, 300, 400 метров. А тут приехал, рукава размотал и туши себе на здоровье, - поделится впечатлениями тракторист-водитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Илья Лебедев.



Всего в Бурятию в этом году поступит 30 единиц техники для борьбы с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

