Жителям Бурятии предлагают разместить в соцсетях триколор

В стране стартовала патриотическая акция
Министерство культуры России и музей Победы запустили патриотическую сетевую акцию «Цвета Российского Флага». В честь Дня России, который отмечается 12 июня, на портале «Культура.РФ» появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров от пользователей интернета.
Принять участие в акции может любой житель России. Достаточно прислать на адрес музея или разместить на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить и даже испечь торт.
Чтобы поддержать акцию, до 8 июня свою фотографию с флагом нужно отправить на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город и размеры триколора. Участникам акции нужно держать свою страницу открытой.
В День России, 12 июня в 12 часов по московскому времени, фотографии участников акции превратятся в масштабную красочную мозаику на портале «Культура.РФ». Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте музея Победы, а их авторы получат призы, сообщается на сайте музея.
Подробнее об акции «Цвета Российского Флага» - на на сайте музея Победы.
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