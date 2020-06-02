Ансамбль из Бурятии стал лауреатом международного фестиваля

Коллектив «Лицедеи» из Кабанского района успешно выступил в номинации «Народная хореография»



В Москве прошёл международный онлайн-фестиваль «Красно-белый кубок». В рамках мероприятия состоялся конкурс хореографических искусств в более чем 20 номинациях. Среди членов жюри были заслуженные и народные артисты России.



В фестивале приняли участие более 500 коллективов из России, Беларуси, Украины, Латвии, Казахстана и Молдовы, которые выступали в семи возрастных категориях. Номера представлялись в пяти формах выступления: «Соло», «Дуэты», «Малые формы», «Ансамбли», «Продакшн».



В номинации «Народная хореография» у ансамблей юниоров лауреатами I, II, III степени стали участники ансамбля народного танца «Лицедеи» из Бурятии. Коллективом из Выдринского филиала районного дома культуры руководит В.И. Николаенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

