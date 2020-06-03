В Бурятии местами заморозки

В Улан-Удэ днём до +23 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня в республике ночью преимущественно без осадков, в утренние часы местами туманы. Днём по северу и юго-западу местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 14 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6 тепла, на почве местами слабые заморозки до -1, по юго-западу и северу при прояснении до 3 мороза, днём 19-24, местами 13-18 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, температура ночью 3-5, днём 21-23 тепла.

