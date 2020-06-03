В Улан-Удэ днём до +23 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня в республике ночью преимущественно без осадков, в утренние часы местами туманы. Днём по северу и юго-западу местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6 тепла, на почве местами слабые заморозки до -1, по юго-западу и северу при прояснении до 3 мороза, днём 19-24, местами 13-18 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, температура ночью 3-5, днём 21-23 тепла.
В Бурятии местами заморозки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 03.06.2020
В Улан-Удэ днём до +23 градусов
Также на конкурс творческих работ принимаются эссе на тему «Вклад моих близких в Великую Победу 1945 года»
В конкурсе «Цветок в янтаре» могут принять участие все желающие в возрасте от 4 до 16 лет
Гран-при конкурса получил мультфильм детской студии «Цифровой ветер»
В Чите праздник отметят 21 августа
Обряд проводился на берегу Селенги
Объявлены имена лучших специалистов социальной защиты республики
Победителя наградят одним миллионом рублей
Заявку на участие можно подать до 17 июля этого года
Коллектив «Лицедеи» из Кабанского района успешно выступил в номинации «Народная хореография»
В Бурятии опровергли недопуск неженатых пар на турбазы
В Бохане вспышка коронавируса
В стране стартовала патриотическая акция
Тралы преодолели почти четыре тысячи километров
Водителя решили таким образом проучить