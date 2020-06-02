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В Улан-Удэ автомобиль увешали мусорными пакетами

В Улан-Удэ автомобиль увешали мусорными пакетами
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Водителя решили таким образом проучить

В Улан-Удэ люди решили проучить автомобилиста, который, по их мнению, неправильно паркуется. Машину увешали мешками с мусором. Пакеты с отходами повесили на зеркала, бросили на капот и крышу автомобиля. Фотография появилась в паблике ves_ulan_ude_ в Instagram.

«Парковаться надо правильно и будет Вам счастье!» - написал автор снимка.



Местная жительница пояснила, что во дворе этого дома водители часто так ставят свои автомобили, из-за мусоровоз не может подъехать к бакам.

Пользователи Сети бурно обсуждали эту фотографию. Люди разделились во мнениях: одни вступились за водителя, другие – за пешеходов, третьи обвинили во всём проектировщиков, которые не предусмотрели парковки.

«Это вечная борьба автомобилистов и пешеходов. Да, нельзя бросать машину где попало. Да, нельзя бросать свой мусор на чужую машину. Вот только виноваты не те и не другие. Виноваты проектировщики, что создают нам такую непригодную городскую среду»; «Там вообще негде припарковаться после 18:00!!!»; «Машина тут причём!? На хозяина, на уши, попробовали бы повешать! Вообще не понимаю людей которые на машине свой гнев срывает»; «Так и надо, если встанут и мне закроют выезд, въезд, я шины проколю, так что, уважаемые водители, будьте бдительны! Не надо мне писать, я какая не такая, мне неинтересно ваше мнение, оставьте при себе»; «Вот такие у нас люди. Одни не задумываясь о других, ставят машины где попало, а другие вот таким образом мстят, свинячат... Ни одних, ни других не поддерживаю. Зло злом не победить», писали пользователи Сети.

Почти за сутки фотографию «лайкнули» около тысячи раз.

автомобили мусор парковка
 
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