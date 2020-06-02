На этот раз акция прошла в Советском районе города
В Улан-Удэ представитель общественного совета при МВД по Бурятии Вадим Борхоев вместе с членом антинаркотической комиссии Эдуардом Бадареевым стали участниками профилактической акции «Надписи».
Рейды по закрашиванию вирусной рекламы на зданиях проводятся систематически. Инициаторами мероприятия стали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и представители министерства спорта и молодёжной политики республики, члены федерации экстремальных видов спорта и уличной культуры.
В этот раз дружинники вместе с полицейскими и общественниками закрасили надписи на домах по улице в Советском районе.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что участие в профилактических мероприятиях по выявлению и закрашиванию вирусных объявлений в Улан-Удэ могут принять все желающие.
В Улан-Удэ закрасили вирусную рекламу на зданиях
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