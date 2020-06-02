В Бурятии стартовал конкурс мастеров народных художественных промыслов

Заявку на участие можно подать до 17 июля этого года



В Бурятии стартовал конкурс творческих проектов среди мастеров народных художественных промыслов (НХП), в котором могут принять участие мастера, мастерские и студии.



Участники должны представить творческий проект по усовершенствованию материально-технической базы своей мастерской или студии. Проект должен быть направлен на создание благоприятной среды для совершенствования деятельности при условии использования современного технологического оборудования. Подробности можно найти в положении на сайте минкультуры РБ.



Как отмечают организаторы конкурса, им очень хочется, что мастера республики развивались и совершенствовались, так как творчество их умелых рук – это, несомненно, достояние Бурятии. Музыкальные инструменты, сувениры, авторская одежда и многое другое разлетаются по миру в качестве подарков родным и близким. Они надеются, что данный конкурс даст новую пищу для творческого процесса.



Заявки на участие предоставляются до 17 июля включительно в республиканский центр народного творчества, отдел культурно-досуговой деятельности и народного творчества (ontrcnt@mail.ru).



Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

