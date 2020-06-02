В Бурятии понтонный мост связал село с «большой землёй»

Мост охраняют военные в круглосуточном режиме
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля военные инженеры мотострелкового соединения возвели понтонный мост на реке Джида.
Переправа работает в круглосуточном режиме. Она была оборудована в соответствии по обращению главы Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Временный мост соединил два берега реки и обеспечивает проезд легковых машин и связь жителей сёл Дырестуй и Зарубино с «большой землёй», что особенно важно в период начавшегося сенокоса.
Прежний мост разрушился, после чего почти 400 сельчан стали отрезаны от районного и республиканского центров. Понтонный мост длиной более 100 метров, установленный военными инженерами, решил эту проблему.
В среднем за день по понтонному мосту переправляется порядка 100 легковых и грузовых автомобилей.
Военнослужащие ведут круглосуточное дежурство. Ежедневно проводятся визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке (для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъёма уровня воды).
В посёлок Зарубино с помощью мостовой переправы доставляются продукты питания, топливо и другой необходимый груз.
Благодаря временному мосту сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу, возобновилась работа почтовой службы, появилась возможность вызывать скорую помощь и другие экстренные службы. Большинство людей ежедневно переправляются в соседние населённые пункты с целью заработка, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Также важную роль в жизни жителей двух посёлков играет заготовка сена для домашнего скота. В этот период автомобильный трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое.
Переправа будет действовать до ноября.
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