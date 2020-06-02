В Бурятии определили «Героев нашего времени»

Объявлены имена лучших специалистов социальной защиты республики



В Бурятии подведены итоги акции «Герой нашего времени 2020». Её участниками стали работники стационарных учреждений, негосударственных организаций соцобслуживания, а также отделов соцзащиты. Мероприятие было приурочено ко Дню социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня.



Работы на конкурс принимались с 20 по 29 мая. За этот период было принято более 20 работ.



По итогам работы оргкомитета были определены призовые места.



Лучший специалист среди стационарных учреждений

Лауреат I степени – Зимирева Ю.И., социальный работник отделения социального обслуживания на дому отдела социальной защиты населения по Кабанскому району

Лауреат II степени – Гынденова Н.Ж-Д, заместитель начальника отдела социальной защиты населения по Еравнинскому району



Лучший специалист среди отделов социальной защиты населения

Лауреат I степени – Иванова Н.Л., заместитель директора автономного учреждения социального обслуживания РБ ««Мухоршибирский психоневрологический интернат»»

Лауреат II степени – Зарипова В.П., социальный педагог дневного отделения «Особый ребёнок» автономного учреждения социального обслуживания РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый»



Лучший молодой специалист учреждения социальной защиты населения

Лауреат I степени – Раднаева В.Б., ведущий специалист клиентской службы отдела социальной защиты населения по Джидинскому району

Лауреат II степени – Бурдукова Г.Е., ведущий специалист клиентской службы отдела социальной защиты населения по Баунтовскому району



Заслуженный работник социальной защиты населения

Лауреат I степени – Петелина О.А., социальный работник отделения социального обслуживания на дому отдела социальной защиты населения по Тункинскому району

Лауреат II степени – Урбадаева Д.С., главный специалист сектора по работе с населением отдела социальной защиты населения по Курумканскому району



Работы будут опубликованы на официальном сайте республиканского министерства социальной защиты населения, в официальных аккаунтах в социальных сетях, а также поощрены благодарственными письмами и специальными призами от оргкомитета. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

