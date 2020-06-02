В Бурятии назвали победителей молодёжного конкурса видеороликов

Гран-при конкурса получил мультфильм детской студии «Цифровой ветер»
В Бурятии стали известны результаты дистанционного детского и молодёжного конкурса видеороликов «Первый кадр». В конкурсе приняли участие 33 учащихся из 16 образовательных учреждений Улан-Удэ и республики.
Гран-при конкурса получил мультфильм «Что я знаю о войне?» детской студии мультипликации «Цифровой ветер». Также были объявлены победители и призёры в номинациях.
Номинация «Информационный сюжет»
1 место – «Двух судеб непростая нить...», Турчанова Дарья, Жарникова Даяна (СОШ №52)
2 место – «Клуб «Гюйс» – наследники Победы», Гнеушев Кирилл, Задерей Елизавета, Адова Дарья (Городской дворец детского (юношеского) творчества», Студия «Журналист»)
3 место – «Герой Советского Союза – Михалёв Василий Павлович», Куренков Никита (Лицей №27)
Номинация «Мультфильм»
1 место – «Легенда о горе Колпаки», Палкин Артём (Лицей «ВЕКТОРИЯ»)
2 место – «Пластиковый океан», Чернышёва Ксения, Вершинин Денис, Гладышев Александр, Черкасова Вероника (Заиграевский центр детского и юношеского творчества, студия «Анимашки»)
3 место – «Тахуунай», Эжинов Ананда, Будаев Эрдэм, Шобоева Мария (РБНЛИ №1)
Победителем по результатам онлайн-голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» был признан видеоролик «О подвиге земляка Г.С. Шарапова». Его автор – Цыдыпов Андрей из СОШ №1 города Гусиноозёрск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
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