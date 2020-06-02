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В Улан-Удэ продлили приём предложений по новогоднего городку

В Улан-Удэ продлили приём предложений по новогоднего городку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самые креативные идеи жителей будут включены в разработку концепции городка

Пожелания от горожан по оформлению главной городской ёлки на площади Советов будут приниматься до 10 июня 2020 года.

- В предыдущие годы тематика и стиль оформления новогоднего городка определялись по итогам открытых конкурсов проектов, в которых участвовали архитекторы Улан-Удэ. Теперь же для более полного учёта мнений и предпочтений администрация города проводит опрос населения, - поясняют в мэрии.

Все собранные предложения будут рассмотрены специальной комиссией. Самые креативные идеи будут включены в разработку концепции новогоднего городка.

Предложения принимаются по телефонам: 23-39-27, 41-51-37, 23-23-28, 23-18-45 или по электронной почте: kagz@ulan-ude-eg.ru, kgh@ulan-ude-eg.ru.

Ранее планировалось предложения и пожелания от горожан принимать только до 1 июня
ледовый городок
 
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