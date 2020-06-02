В Бурятии священник вышел на связь с осуждёнными онлайн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи



Помощник начальника УФСИН России по Бурятии по организации работы с верующими отец Антоний пообщался с людьми, содержащимися в следственном изоляторе. Беседа состоялась в режиме видеоконференцсвязи.



В связи с введёнными ограничительными мерами посещение учреждений УИС ограничено. И даже такие мероприятия, как беседы со священнослужителями, перешли в другой формат.



Отец Антоний провёл беседы с осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми на тему духовных ценностей, рассказал о греховности совершений самоповреждений и суицида, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

