В колониях завершился конкурс «Лучший по профессии»
В исправительных учреждениях Бурятии прошёл конкурс «Лучший по профессии» - швеи, повара, пекари, сварщики, каменщики, электромонтеры состязались в своих профессиональных навыках.
Каждый конкурсант старался доказать, что обладает достаточными знаниями, чтобы ему могли присвоить звание «Лучший по профессии».
Например, в женской колонии швей должны были изготовить фартуки, а повара приготовить картофельную запеканку. Участницы конкурса также отвечали на вопросы по технологии.
По словам жюри, куда вошли сотрудники воспитательных отделов, проведение таких конкурсов оказывает положительное влияние на вовлечение осуждённых в учебный процесс, а также на их подготовку к освобождению, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
«Я супершвея»: В колониях Бурятии выбрали лучших швей, поваров и сварщиков
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