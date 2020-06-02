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«Я супершвея»: В колониях Бурятии выбрали лучших швей, поваров и сварщиков

«Я супершвея»: В колониях Бурятии выбрали лучших швей, поваров и сварщиков
Общество,  Фото:УФСИН
В колониях завершился конкурс «Лучший по профессии»

В исправительных учреждениях Бурятии прошёл конкурс «Лучший по профессии» - швеи, повара, пекари, сварщики, каменщики, электромонтеры состязались в своих профессиональных навыках.

Каждый конкурсант старался доказать, что обладает достаточными знаниями, чтобы ему могли присвоить звание «Лучший по профессии».

Например, в женской колонии швей должны были изготовить фартуки, а повара приготовить картофельную запеканку. Участницы конкурса также отвечали на вопросы по технологии.

По словам жюри, куда вошли сотрудники воспитательных отделов, проведение таких конкурсов оказывает положительное влияние на вовлечение осуждённых в учебный процесс, а также на их подготовку к освобождению, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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