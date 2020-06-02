«Я супершвея»: В колониях Бурятии выбрали лучших швей, поваров и сварщиков

В колониях завершился конкурс «Лучший по профессии»



В исправительных учреждениях Бурятии прошёл конкурс «Лучший по профессии» - швеи, повара, пекари, сварщики, каменщики, электромонтеры состязались в своих профессиональных навыках.



Каждый конкурсант старался доказать, что обладает достаточными знаниями, чтобы ему могли присвоить звание «Лучший по профессии».



Например, в женской колонии швей должны были изготовить фартуки, а повара приготовить картофельную запеканку. Участницы конкурса также отвечали на вопросы по технологии.



По словам жюри, куда вошли сотрудники воспитательных отделов, проведение таких конкурсов оказывает положительное влияние на вовлечение осуждённых в учебный процесс, а также на их подготовку к освобождению, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

