В Иркутской области решили застраховать волонтёров

Также предложено включить добровольческий стаж в льготный стаж для начисления пенсии



Застраховать волонтёров предложил 1 июня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с лидерами волонтёрских организаций. Министерству по молодежной политике региона поручено проработать этот вопрос до 1 июля, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Игорь Кобзев также предложил рассмотреть меры поддержки волонтеров, использующих личный транспорт, и включение добровольческого (волонтёрского) стажа в льготный стаж для начисления пенсии.



- В Иркутской области мощное волонтёрское движение. Добровольцы всегда бескорыстно приходят на помощь. В период пандемии они стали активными участниками самых важных направлений: обеспечивают доставку продуктов и медикаментов пожилым и маломобильным гражданам, помогают в поликлиниках и обсерваторах, дежурят в торговых центрах, патрулируют улицы. Не оставили без внимания наших ветеранов в День Победы. Их помощь неоценима, - отметил Игорь Кобзев.



Всего во всероссийской акции #МыВместе по Иркутской области задействовано более 2,5 тысяч человек от 18 до 49 лет. Они продолжают оказывать помощь. На конец мая выполнено более 12 тысяч заявок, которые поступили на региональную и федеральную горячие линии.



Лидеры добровольческих направлений, в свою очередь, вышли с инициативой учредить специальную награду «Доброе сердце», которая будет вручаться лучшим волонтёрам области. Кобзев идею поддержал. Также он отметил, что в конце года будут поощрены все, кто сегодня не жалеет сил и оказывает помощь.



Поддержал врио губернатора и идею волонтёров из Братска по создании региональной электронной «Доски почёта». Такая площадка позволит собрать в одном месте все достижения молодёжи Иркутской области, ребята с высоким рейтингом будут поощряться. Такая система будет полезна и работодателям при подборе кадров.

