В Бурятии военные использовали шарики на учениях

Состоялось учение по борьбе с беспилотной авиацией противника



На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии состоялось тактико-специальное учение сводных групп по борьбе с беспилотной авиацией.



В качестве дронов условного противника применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Средства противовоздушной обороны выявили все попытки приближения воздушных объектов.



Кроме того, для определения малоразмерных целей и борьбы с ними были использованы воздушные гелиевые шары, запускаемые на различном удалении. Эти воздушные цели поражали снайперские пары и расчёты зенитных самоходных установок «Шилка» войск противовоздушной обороны.



Тактические сводные группы неоднократно применялись на крупных тактических учениях и показали свою высокую эффективность, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

