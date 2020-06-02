В Бурятии военные использовали шарики на учениях

Состоялось учение по борьбе с беспилотной авиацией противника
На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии состоялось тактико-специальное учение сводных групп по борьбе с беспилотной авиацией.
В качестве дронов условного противника применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Средства противовоздушной обороны выявили все попытки приближения воздушных объектов.
Кроме того, для определения малоразмерных целей и борьбы с ними были использованы воздушные гелиевые шары, запускаемые на различном удалении. Эти воздушные цели поражали снайперские пары и расчёты зенитных самоходных установок «Шилка» войск противовоздушной обороны.
Тактические сводные группы неоднократно применялись на крупных тактических учениях и показали свою высокую эффективность, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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