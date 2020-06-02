В конкурсе «Цветок в янтаре» могут принять участие все желающие в возрасте от 4 до 16 лет
1 июня в Бурятии стартовал конкурс детского рисунка «Цветок в янтаре». Мероприятие посвящено празднованию 400-летия протопопа Аввакума. Конкурс позволит ребёнку не только показать и развить творческий потенциал, но и окунуться в яркую и уникальную культуру старообрядцев-семейских, узнать их быт и традиции.
В конкурсе участвуют все желающие в возрасте от 4 до 16 лет. Работы участников должны быть посвящены семейской культуре и старообрядчеству (быт, уклад, национальный костюм, внутреннее и внешнее убранство дома и т.д.). Также рисунки могут отражать какие-либо исторические события или исторических личностей. Ознакомиться с условиями проведения можно на сайте байкалфолк.рф, а также на официальной странице республиканского центра народного творчества в «ВКонтакте».
Заявку для участия в конкурсе необходимо направить на электронную почту ontrcnt@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков «Цветок в янтаре» для Казаковой О.П.» до 31 августа 2020 года включительно.
Победителей конкурса наградят дипломами и поощрительными призами. Все остальные участники получат сертификаты
- Желаем детям прекрасного настроения, позитивных эмоций и красочного лета. Надеемся, что участие в конкурсе станет для детей познавательным и увлекательным занятием. Радуга красок семейских костюмов, неповторимая роспись домов, разнообразие рецептов кухни не оставят равнодушными наших участников. Дорогие дети, участвуйте в конкурсе, изучайте историю родной республики и будьте в курсе культурных новостей! – цитирует координатора конкурса Ольгу Казакову пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 0+
Дети Бурятии отобразят культуру семейских в рисунках
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