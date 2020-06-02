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Бурятия на седьмом месте в ДФО по числу COVID-19 на 100 тысяч населения

Бурятия на седьмом месте в ДФО по числу COVID-19 на 100 тысяч населения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидирует по этому показателю в стране Москва

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Бурятия занимает седьмое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Республики Бурятия составляет 153,7.

В ДФО, по информации на 1 июня, выявлено 11 049 заболевших COVID-19, что составляет 134,2 случая на 100 тысяч населения. По данному показателю ДФО занимает пятое место из восьми федеральных округов. Тройку лидеров по численности выявленных заболевших на 100 тысяч населения составляет Камчатский край – 279,6, Республика Саха – 211,9 и Еврейская АО – 192,5. Наименьший показатель у Сахалинской области – 24,1.

 



Всего в России на текущий момент зафиксировано 414 878 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 282,5 выявленных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Больше половины из них в Москве – 183 088 пациентов, далее следует Московская область – 39 723 – и Санкт-Петербург – 16 313 заражённых. Эти же регионы лидируют по количеству выздоровевших.

По выявленным летальным случаям тройка лидеров изменилась, на первом месте - Москва, на втором - Московская область и на третье место переместилась Республика Дагестан.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 1 июня в Бурятии было зарегистрировано 1563 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 854 человека успешно завершили лечение и выписаны с выздоровлением.

Накануне главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев заявил, что на сегодня часть очагов коронавируса локализована, в ближайшее время они будут ликвидированы.

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