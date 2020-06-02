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В Иркутске сотрудники 6 ресторанов работали без перчаток и масок

В Иркутске сотрудники 6 ресторанов работали без перчаток и масок
Общество,  Фото:pixabay.com
100 точек общественного питания работают на вынос или с доставкой

Сотрудники администрации города Иркутска совместно с представителями правоохранительных органов продолжают контролировать деятельность общепитов. Специалисты ведут разъяснительную работу с горожанами и сотрудниками на предмет соблюдения масочного режима. Рейды проходят во всех округах города, ежедневно проверяется порядка 300 кафе и ресторанов.

– За время действия режима самоизоляции многие кафе и рестораны перестроились на формат самовывоза или передачи готовой пищи на улице. Тем не менее, при подобном формате работы также необходимо соблюдать все правила профилактики. Сотрудники общепита должны быть в масках и перчатках, они могут выдавать готовую продукцию в индивидуальных упаковках, не допуская того, чтобы посетители самостоятельно брали предметы. Нужно отметить, что на сегодняшний день большинство заведений в полной мере соблюдают указанные правила, а мелкие замечания устраняются на месте, – отметил главный специалист управления ЖКХ Октябрьского округа администрации города Иркутска Максим Хилько.

Начиная с 28 марта специалистами администрации Иркутска ежедневно проверяется порядка 300 точек общественного питания, из них 100 работают на вынос или с доставкой. 31 мая выявлено 6 нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты у сотрудников, 168 заведений закрыты. Кроме этого, за весь период проверок вручено более 7500 тысяч уведомлений о соблюдении норм СанПиНа и масочного режима.

Согласно действующему указу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, объектам общепита допускается осуществлять работу в формате на вынос или с доставкой. Сотрудники должны осуществлять работу в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Иркутск
 
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