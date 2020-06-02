На улицах Улан-Удэ работает спецтехника, не наносящая вреда почве

Новый фронтальный погрузчик многофункционален







Автопарк улан-удэнского комбината по благоустройству пополнился новым фронтальным погрузчиком Амкадор-342С4. Техника закуплена в мае при софинансировании из республиканского бюджета.Фронтальный погрузчик сочетает в себе несколько функций строительных машин: бульдозера, экскаватора, скрепера, планировщика. Это тяжёлая техника с широким ковшом. Этот ковш предназначен для работы с сыпучими материалами (песок, щебёнка, земля, снег и т.д.). Также им набирают и перемещают груз с места на место - перевозят песок по стройплощадке, засыпают землёй котлованы, убирают строительный мусор, либо грузят его в самосвалы и прочую технику.Эта спецтехника используется при любых видах наземных работ, потому что не наносит вреда почве. Они могут работать как на брусчатке, так и на газонах, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.