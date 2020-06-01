В Бурятии объявили победителей копирования картин фонда нацмузея

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Конкурс для участников возрастом от 6 до 17 лет был посвящён Дню защиты детей.



1 июня в Бурятии подвели итоги конкурса художественного музея имени Ц.С. Сампилова, приуроченного к Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



В первой номинации – самой оригинальной трактовке раскраски «Девушки с вёдрами» А. Сахаровской – победил четырёхлетний Вася Евсеев.



В лучшем повторении сюжета одной из картин из фонда национального музея подручными средствами победила пятнадцатилетняя Алина Кашина. Она повторила работу Р.С. Мэрдыгеева «Портрет танцовшицы В.А. Тумуровой».



Лучшей копией картины из фонда национального музея стала работа семнадцатилетней художницы Виктории Игумновой. Ей удалось победить, перерисовав картину Г.И. Цейтлина «Наташа».

