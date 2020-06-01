Конкурс проводится заочно – по видеозаписям выступлений
С 1 июня в Бурятии начался приём заявок на участие в фестивале-конкурсе горлового пения «Дыхание земли», отправить видео можно до 15 июля этого года. Конкурс проводится заочно - по видеозаписям выступлений.
Конкурсанты записывают на видео одно или два произведения длительностью не более 5 минут.
- Количество используемых стилей горлового пения не ограничивается. Исполнение может сопровождаться собственным аккомпанированием или аккомпанированием другого музыканта на одном народном музыкальном инструменте. Участники соревнуются в двух возрастных категориях: от 7 до 14 лет, от 15 лет и старше, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.
С 16 по 19 июля пройдёт онлайн-голосование на странице центра в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rcnt_tvorchestvo). Участник, набравший наибольшее количество голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий.
Отправить своё выступление можно на электронный адрес: ontrcnt@mail.ru. Сроки проведения фестиваля-конкурса: с 1 июня по 27 июля 2020 года.
Возрастное ограничение - 6+
В Бурятии стартовал фестиваль горлового пения
Общество, Фото:
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