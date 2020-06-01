Сервис доступен на сайте комбината по благоустройству
В Улан-Удэ следить за процессом грейдирования городских улиц можно в режиме реального времени на сайте комбината по адресу комбинат03.рф. – кнопка на меню «ONLINE спецтехника». С помощью иконок на карте отображаются действия грейдеров.
Ежедневно в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству грейдируют четыре улицы. Работы стартовали с 16 марта. Всего отгрейдировано 177 улиц. Помимо грейдирования идёт отсыпка улиц щебнем и щебёночно песчаной смесью. Отсыпка выполнена на 27 улицах и проездах.
В частности, работы выполнены на улицах: Псковская, Челутаевская, Тобольская, Братская, Ченкирова, Татхальская, Краснофлотская, Иванова, Кедровая, Аршанская, 8 марта, Феоктистова, Ольховая, Ковалевской, Крамского, Телембинская, Брестская, Иволгинская, Печерская, Снежная, Еравнинская и других.
На сегодня на отсыпку грунтовых дорог израсходовано 3370 тонн щебня крупной и мелкой фракции, а также 609 тонн щебеночно-песчаной смеси, сообщили в пресс-службе мэрии.
За грейдированием дорог в Улан-Удэ теперь можно следить онлайн
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