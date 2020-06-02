В Бурятии дождливо и ветрено

Порывы ветра будут достигать 21 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике облачно с прояснением, ночью на большей части территории, днём местами дождь. Ветер северо-западный ночью 7-12, утром и днём местами 16-21 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами по северу и юго-западу до 3 мороза, днём 9-14, местами по юго-западу и северу 15-20 тепла.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 6-8, днём 12-14 тепла.

