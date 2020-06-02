Порывы ветра будут достигать 21 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике облачно с прояснением, ночью на большей части территории, днём местами дождь. Ветер северо-западный ночью 7-12, утром и днём местами 16-21 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами по северу и юго-западу до 3 мороза, днём 9-14, местами по юго-западу и северу 15-20 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 6-8, днём 12-14 тепла.
В Бурятии дождливо и ветрено
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 02.06.2020
Порывы ветра будут достигать 21 м/с
Главный санитарный врач Бурятии заявил о «постепенной стабилизации ситуации»
Звание присвоено за высокий художественный уровень детского творчества и профессиональное мастерство педагогов
Стартовал открытый конкурс на лучший проект нагрудного знака и удостоверения
В конкурсе «Краски детства» участвовали дети, оставшиеся без попечения родителей
В День рождения столицы Забайкалья в городе появились новые арт-обьекты
Из сверхпрочного карбонового бетона можно делать дорожные покрытия, которые могут заряжать электромобили
55% заболевших коронавирусом – неработающее население
Трогательная композиция «Колыбельная» была написана ко Дню защиты детей
Перед уходом коллективы приготовили зрителям интересные онлайн-проекты
Организации не должны прекращать дезинфекцию рабочих помещений
Конкурс для участников возрастом от 6 до 17 лет был посвящён Дню защиты детей.
Столица Забайкалья отметила День города
Иван Попов из Усть-Илимска победил в Гамбургском музыкальном конкурсе имени Чайковского
Они награждены благодарственными письмами и приятными подарками