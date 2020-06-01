Иван Попов из Усть-Илимска победил в Гамбургском музыкальном конкурсе имени Чайковского
Награду и высокую оценку жюри получил выпускник детской школы искусств №1 города Усть-Илимск Иркутской области Иван Попов. Гамбургский музыкальный конкурс имени П.И. Чайковского для детей и подростков состоялся в дистанционном формате.
- На конкурс была отправлена запись отчётного концерта Ивана Попова, который состоялся в марте 2020 года. Там прозвучали произведения разных жанров. Концертмейстером на выступление была приглашена Наталия Крель из Германии, которая, кстати, окончила музыкальную школу в Братске, – сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Для юного музыканта это не первая награда такого высокого уровня. Иван Попов является стипендиатом губернатора в области культуры и искусства. Два года подряд он завоевывал золото Дельфийских игр. Иван является обладателем гран-при всероссийского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала», гран-при VI международного конкурса исполнителей на народных инструментах имени Ю.А. Вострелова, а также лауреатом I степени на IV международном конкурсе исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные струны».
За годы обучения в музыкальной школе у Ивана состоялось девять сольных концертов. Юный музыкант уже выступал в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского на гала-концерте победителей конкурсов «Золотые таланты», «Щелкунчик» и «Синяя птица» в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра.
Его мастерство высоко оценил выдающийся российский балалаечник, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачёв. Уже в июле этого года Иван будет сдавать вступительные экзамены в Московский колледж имени А.Н. Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Балалаечник из Иркутской области завоевал гран-при конкурса в Германии
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