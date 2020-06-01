Столица Забайкалья отметила День города
В последние дни уходящего мая в Чите прошёл День рождения города. В этом году жители столицы Забайкалья отметили 169 лет со дня присвоения городу статуса административного центра.
30 мая, в канун празднования, состоялась ставшая уже традиционной для Читы торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. Из-за карантинных мероприятий в день возложения было решено вручить традиционные награды города.
Медаль «За заслуги перед городом» в этом году вручена историку и краеведу Татьяне Константиновой, председателю правления Читинского городского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Ирине Щаповой, директору Дома офицеров Забайкальского края Сергею Жеребцову.
Звание и знак «Почётный гражданин города Читы» получил заслуженный работник транспорта РФ, обладателю медали «За заслуги перед годом» Анатолий Бурлак. Анатолий Федосеевич более 36 лет проработал в троллейбусном управлении Читы, внёс достойный вклад в развитие предприятия и всегда пользовался заслуженным авторитетом у земляков.
31 мая первые лица города, представители Забайкальского казачьего войска и воины роты почётного караула приняли участие в возложении цветов к памятнику «Петру Бекетову со товарищи».
В преддверии празднования Дня города в Чите стартовали онлайн-конкурс на лучшее оформление автомобиля, творческая акция в социальных сетях «Чита в строках и песнях». Шествие трудовых коллективов в этом году тоже прошло в Интернете. Более 70 поздравлений было записано от официальных лиц города, трудовых коллективов, разных предприятий, учебных заведений. В течение всего дня на центральных улицах звучал праздничный радиоконцерт «Тебе, любимый город!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите раздали городские награды
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