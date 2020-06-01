В Забайкалье назвали самые опасные по заражению профессии

55% заболевших коронавирусом – неработающее население
Работники здравоохранения (30%), а также торговли и сферы услуг (почти 20%) чаще других заражаются коронавирусом. Об этом на оперативном совещании 1 июня заявила главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа.
По её словам, среди взрослых 45% заболевших – работающее население, 55% – неработающее, в том числе 29% – безработные. Больше всего заболевших среди медицинских работников – 30 %, работников торговли и сферы услуг – около 20 %, 11 % – работники транспортной сферы.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить противоэпидемиологические меры в медицинских учреждениях, чтобы предотвратить заражения медицинских работников.
Как напоминает пресс-служба правительства Забайкалья, до 2 июня в регионе проводится дезинфекция всех торговых объектов и сферы услуг.
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Общество, Фото:
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