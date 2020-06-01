В Бурятии ожидается шквалистый ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра будут достигать 21 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 2 июня, по республике облачно с прояснением, временами дождь.



Ожидается шквалистый ветер, утром и днём его порывы будут достигать местами 16-21 м/с.



Температура воздуха ночью +4,+9, местами по юго-западу и северу до -3. Завтра днём ожидается +9,+14, местами по юго-западу и северу +15,+20.

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Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.





