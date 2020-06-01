Порывы ветра будут достигать 21 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 2 июня, по республике облачно с прояснением, временами дождь.
Ожидается шквалистый ветер, утром и днём его порывы будут достигать местами 16-21 м/с.
Температура воздуха ночью +4,+9, местами по юго-западу и северу до -3. Завтра днём ожидается +9,+14, местами по юго-западу и северу +15,+20.
⠀
Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
В Бурятии ожидается шквалистый ветер
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Порывы ветра будут достигать 21 м/с
Однако туда попал Забайкальский край
Клещи напали на людей в 20 районах и в Улан-Удэ
Ранее приставы не могли знать о назначении средств на счетах должников
Вблизи пешеходных пешеходов нанесли «Смотри по сторонам» и «Иди на переход»
Вместе с представителями Русского географического общества и учёными поисковики проведут раскопки на островах Курильской гряды
С 1 июля в Улан-Удэ стартует летняя оздоровительная кампания⠀
Главный врач республиканской клинической больницы Игорь Шпак рассказал о ситуации со вспышкой COVID-19
Посадка цветов начнётся после установления стабильной тёплой погоды
Большинство заболевших – вахтовики
Любопытную статистику представили сотрудники Пенсионного фонда
Пострадавших в результате ДТП нет
Родителей просят поторопиться с подачей заявлений
Артисты пели отрывки из песни в онлайн-формате
С военнослужащими провели занятия по физической и огневой подготовке, вождение и правовым знаниям