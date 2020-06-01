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В Чите байкеры подарили городу скульптуру мотоцикла

В Чите байкеры подарили городу скульптуру мотоцикла
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
В День рождения столицы Забайкалья в городе появились новые арт-обьекты

В канун Дня города байкеры подарили Чите замечательный арт-обьект – мотоцикл. Импровизированное открытие скульптуры в районе улиц Ленина и Выставочная произошло 30 мая. Автор памятника – скульптор Вячеслав Лёгонький.

Также в Чите появились знаки туристической навигации. В центре было выбрано семь мест, утверждённых советом по истории культуры города, для установки столбов с указателями туристической навигации на русском и английском языках. Сейчас они украшают Читу на перекрёстках улиц Ленина и Выставочной, Ленина и Ленинградской, Ленина и Бутина, Ленина и Журавлева, Амурской и П. Осипенко, Амурской и Ленинградской, Амурской и Бутина.

Цель указателей – направлять читинцев и гостей города к объектам культуры, историческим кварталам и достопримечательностям. На указателях также размещены QR- коды с информацией об объекте и сайтах учреждений. Столбы смело можно назвать арт-объектами, так как они украшены коваными декоративными элементами в стиле исторического облика Читы.

Городской администрацией запущены и другие проекты, связанные с комфортной туристической средой. Это установка информационных табличек с QR-кодом на исторических памятниках, памятниках архитектуры, достопримечательностях города, зданиях музеев. Проект направлен на сохранение культурного наследия и исторического облика города, а также на развитие внутреннего и международного туризма. Таблички с QR-кодами уже появились на доме купца Полутова и здании кинотеатра «Родина».

Кроме этого, был разработан макет изготовления адресной таблички (аншлага) в четырёх цветовых вариантах – по числу административных районов города Читы. На аншлагах центральной части города предполагается разметить также информацию на английском языке. Уже сейчас можно увидеть адресные аншлаги с подсветкой на разных зданиях краевого центра.

В День города, 31 мая, на площади имени Ленина был установлен шкаф с книгами. В нём собраны книги на любой вкус – от научной литературы до классики, фантастики, сборников стихов и даже томов, посвящённых кулинарии. Брать книги и читать их можно прямо тут же, на площади, для этого рядом установлены скамейки. А можно прочесть дома и позже вернуть. Либо пополнить шкаф своими книгами. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
Чита день города скульптура арт-объект туризм благоустройство
 
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