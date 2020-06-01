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В Бурятии среди покусанных клещами 35% - дети

В Бурятии среди покусанных клещами 35% - дети
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи напали на людей в 20 районах и в Улан-Удэ

По данным на 1 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1127 человек. Среди обратившихся 35% детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зарегистрированы в 20 районах республики и Улан-Удэ: Кабанском – 369 случаев, Тункинском – 83, Курумканском – 34, Баргузинском – 60, Прибайкальском – 56, Закаменском – 41, Еравнинском – 18, Джидинском - 26, Мухоршибирском - 26, Тарбагатайском – 14, Хоринском – 15, Баунтовском – 6, Заиграевском – 32, Кижингинском –11, Северо-Байкальском – 9, Иволгинском – 33, Бичурском – 12, Северобайкальск – 14, Селенгинском- 17, Кяхтинском - 11, Окинском – 1, Улан-Удэ регион ВСЖД – 1 и обратившихся в Улан-Удэ - 238.

Профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение городской больницы №4 по адресу: ул.М.Расковой, дом 2а.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.
- Республиканская клиническая инфекционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Режим работы лабораторий:
В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12 до13 ч.
клещи
 
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