В Бурятии среди покусанных клещами 35% - дети

Клещи напали на людей в 20 районах и в Улан-Удэ



По данным на 1 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1127 человек. Среди обратившихся 35% детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы зарегистрированы в 20 районах республики и Улан-Удэ: Кабанском – 369 случаев, Тункинском – 83, Курумканском – 34, Баргузинском – 60, Прибайкальском – 56, Закаменском – 41, Еравнинском – 18, Джидинском - 26, Мухоршибирском - 26, Тарбагатайском – 14, Хоринском – 15, Баунтовском – 6, Заиграевском – 32, Кижингинском –11, Северо-Байкальском – 9, Иволгинском – 33, Бичурском – 12, Северобайкальск – 14, Селенгинском- 17, Кяхтинском - 11, Окинском – 1, Улан-Удэ регион ВСЖД – 1 и обратившихся в Улан-Удэ - 238.



Профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение городской больницы №4 по адресу: ул.М.Расковой, дом 2а.



Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.



Режим работы лабораторий:

В рабочие дни с 8-30 до 16-45, перерыв с 12 до13 ч.

