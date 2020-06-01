В Забайкалье мастерам по бурятскому спорту придумают свой знак

Стартовал открытый конкурс на лучший проект нагрудного знака и удостоверения



С 20 мая по 10 июня проходит конкурс на лучший дизайн-проект нагрудного знака и удостоверения спортивного звания «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам».



- Участниками конкурса могут стать все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности, приславшие свои работы согласно условиям настоящего положения и выполнившие все его условия. Конкурс является открытым. Победителем конкурса станет один дизайн-проект, набравший большинство голосов членов жюри, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Конкурс проходит в несколько этапов.

Первый этап – заявочный, проводится с 20 мая по 8 июня. Включает приём дизайн-проектов нагрудного знака и удостоверения на почту naranbulat@mail.ru .

Второй этап – отборочный, проводится 9 июня. Включает отбор организатором конкурса дизайн-проектов, соответствующих условиям положения.

Третий этап – заключительный, заседание членов жюри состоится 10 июня.



Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте минспорта Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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