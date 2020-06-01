Театры Бурятии уходят в отпуск

Перед уходом коллективы приготовили зрителям интересные онлайн-проекты



Театры Бурятии досрочно завершают сезон в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщают пресс-службы театров.



88-й сезон Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева закончился пораньше. Коллектив театра сегодня, с 1 июня, уходит в отпуск. Однако в праздник, в День защиты детей, театр подготовил для маленьких зрителей поучительные интерактивные короткометражные фильмы-сказки «Табан хурган. Дружба пяти пальцев» (0+) по Апполону Тороеву и «Хулгана тэмээн хоёр. Мышь и верблюд» (0+).



Бурятский театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова официально закрывает юбилейный сезон 7 июня. В этот день на официальном театральном Youtube-канале пройдёт заключительный онлайн-концерт (6+). В программу концерта войдут лучшие номера, показанные на многочисленных мероприятиях сезона. В онлайн-концерте будут задействованы все творческие силы театра: оперная и балетная труппы, хор и оркестр. Также в трансляции примут участие художественные руководители театра, которые расскажут о юбилейном сезоне и его результатах.



Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, Русский драматический театр имени Н.А. Бестужева ушёл в отпуск 30 мая. Однако всё лето в социальных сетях театра юных зрителей ждут знакомые с детства сказки в исполнении артистов театра, любимые песни и колыбельные, экскурсии, мастер-классы от актёров и тружеников закулисья, а также многое другое.

