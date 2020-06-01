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Из-за холодной погоды в Улан-Удэ перенесли посадки

Из-за холодной погоды в Улан-Удэ перенесли посадки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посадка цветов начнётся после установления стабильной тёплой погоды

До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на восьми тысячах квадратных метров. К высадке цветов подрядные организации должны были приступить вчера, но из-за холодной погоды работы приостановлены. Массовая посадка цветов начнётся, когда погода станет стабильной, тёплой - от 6+ градусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в трёх районах города подрядчики перекапывают почву в цветниках и вносят плодородные земли и удобрения. В Советском районе определены 35 мест для цветников, в Железнодорожном – 32, в Октябрьском – 10.

– Уход за цветами, полив в течение всего вегетативного сезона осуществляют подрядные организации, это предусмотрено контрактом, – сообщили в комитете городского хозяйства.

Городские цветники оформят петуниями, астрами, георгинами, хризантемами, цинерариями, бархатцами, кохиями, сальвиями и колеусами. Также, учитывая резко континентальный климат Улан-Удэ, вредное воздействие выхлопных газов и другие факторы, подрядчикам предложено использовать зарекомендовавшие себя цветы. Среди них тагетис, агератум, алиссум, фиалка, виола, флоксы, алиссум, астра китайская, роза китайская, геодеция крупноцветковая, капуста декоративная, кохия китайская, петуния гибридная, крупноцветковая, многоцветковая, махровая, ампельная, портулак крупноцветковый, цинерария морская, цинния изящная.

При создании клумбы может применяться декоративный материал: природного камня, древесной щепы, архитектурных форм и т.д.

Расстояние между растениями для низкорослых видов и сортов составляет – 10-15 см.; для среднерослых видов и сортов – 20-25 см.; для высокорослых видов и сортов – 30- 50 см. Газонную траву в цветниках следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте.

Перечень цветочного оформления клумб администрациями Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов был подготовлен в феврале. Комитет по архитектуре совместно с районами согласовал эскизные предложения цветочных клумб.

Как сообщал «Байкал-Daily», на уличные цветы в бюджете Улан-Удэ выделено более семи миллионов рублей
цветы благоустройство
 
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