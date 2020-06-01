20 творческих коллективов Бурятии получили звание образцового

Звание присвоено за высокий художественный уровень детского творчества и профессиональное мастерство педагогов



20 творческим коллективам Бурятии было присвоено звание «Образцовый детский коллектив РБ». С 23 марта по 28 апреля республиканской комиссией была проведена экспертная оценка по критериям педагогической и творческой деятельности коллективов. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.



По итогам экспертизы и коллегиального решения за высокий художественный уровень детского творчества и профессиональное мастерство педагогических работников присвоено звание образцового на период 2020-2025 годы 12 коллективам по хореографии, коллективу по фольклору, двум коллективам по театру. Также звание присвоено трём коллективам по вокалу и двум объединениям по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.



Хореография

- Школа танца «Байкал-Идель», руководитель Валиева Татьяна (Лингвистическая гимназия №3, г. Улан-Удэ)

- Театр современного танца «Созвездие», руководитель Муравьёва Юлия, педагог-хореограф Щетинина Юлия (РЦХТТ «Созвездие», г. Улан-Удэ)

- Хореографический коллектив «Жемчужина Бурятии», руководитель Борисова Людмила (РЦХТТ «Созвездие», г. Улан-Удэ)

- Хореографический ансамбль «Веснушки», руководитель Соболева Елена, педагоги-хореографы Благочинова Ирина, Агафонова Кристина (ГДДЮТ, г. Улан-Удэ)

- Ансамбль песни и танца «Наран», руководитель Жанчикова Арюна, педагог по вокалу Тудупова Баярма (РБНЛИ №1, г. Улан-Удэ)

- Ансамбль песни и танца «Саран Туяа», руководитель Дагбаева Рита, педагоги-хореографы Мантанова Татьяна, Цыбиков Тумэн, Жаргалова Валентина, педагог по вокалу Цынгуева Жаргалма (ГДДЮТ, г. Улан-Удэ)

- Ансамбль танца «Сюрприз», руководитель Дондукова Анна (СОШ №25, г. Улан-Удэ)

- Школа танца «MaSкарад», руководитель Байтлесова Ляна, педагог Кожухина Валентина (СОШ №57, г. Улан-Удэ)

- Хореографический ансамбль «Сияние», руководитель Никитина Татьяна (ДО «Сэлэнгэ», г. Гусиноозёрск)

- Хореографический ансамбль «Славяне», руководитель Золотарева Наталья (Дом творчества п. Селенгинск, Кабанский район)

- Театр танца «Сагаан Дали», руководитель Бадмаева Дари-Цырен, педагог по театру Тарбаев Борис (Санагинская СОШ, Закаменский район)

- Ансамбль песни и танца «Зэмхэ сэсэг», руководитель Цыденова Аюна, педагог по вокалу Шагдурова Татьяна (Дутулурская СОШ, Закаменский район)



Фольклор

- Фольклорная студия «Васильки», руководитель Утенков Александр (Бичурский Дом детского творчества, с. Бичура Бичурского района)



Театр

- Музыкальный театр «Кураж», руководитель Тетерина Наталья, педагог по хореографии Киреева Наталья, педагог по вокалу Белянина Елена (Районный детский дом творчества, п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района)

- Театральная студия «Муза», руководитель Савченко Татьяна (Заиграевский ЦДЮТ, Заиграевский район)



Вокал

- Казачий ансамблю «Казачата», руководитель Санташева Ольга, аккомпаниатор Снегирёв Сергей (Заиграевский ЦДЮТ, п. Заиграево Заиграевского района)

- Ансамбль народной песни «Росинки», руководитель Бочкарева Юлия, педагог-хореограф Понедилок Виктор (Дом творчества п. Селенгинск, Кабанский района)

- Студия эстрадно-джазового вокала «SKET», руководитель Вставская Ольга (ГДДЮТ, г. Улан-Удэ)



ИЗО и ДПИ

- Студия изобразительного искусства «Взгляд», руководитель Шаповалова Татьяна (ГДДЮТ, г. Улан-Удэ)

- Творческое объединение «Школа Мастеров», Печерских Ирина (Районный детский дом творчества, п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района)

