Любопытную статистику представили сотрудники Пенсионного фонда
В Бурятии 66 семей, в которых воспитывается по шесть детей, 17 семей, в которых воспитывается по семь детей, две семьи, которые воспитывают восемь детей и есть одна семья, которая воспитывает девять детей. С такими интересными фактами столкнулись специалисты Пенсионного фонда, обрабатывая заявления на получение выплат для детей от 3 до 16 лет. Об этом сегодня сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.
Как сообщал «Байкал-Daily», заявления уже подали около 140 тысяч семей. Сегодня им начнут перечислять положенные выплаты. Выплаты получат те, кто подал заявления с 12 по 28 мая. Остальным людям выплаты будут производить в штатном режиме.
Подать заявку можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Выплаты начнутся с 1 июня, заявления на выплату будут приниматься до 1 октября 2020 года.
Отметим, нуждающиеся в жилье семьи с шестью и более детьми в Бурятии имеют право на жилищные сертификаты.
В Бурятии одна семья воспитывает девять детей
Общество, Фото:
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