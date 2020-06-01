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В Бурятии одна семья воспитывает девять детей

В Бурятии одна семья воспитывает девять детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Любопытную статистику представили сотрудники Пенсионного фонда

В Бурятии 66 семей, в которых воспитывается по шесть детей, 17 семей, в которых воспитывается по семь детей, две семьи, которые воспитывают восемь детей и есть одна семья, которая воспитывает девять детей. С такими интересными фактами столкнулись специалисты Пенсионного фонда, обрабатывая заявления на получение выплат для детей от 3 до 16 лет. Об этом сегодня сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.

Как сообщал «Байкал-Daily», заявления уже подали около 140 тысяч семей. Сегодня им начнут перечислять положенные выплаты. Выплаты получат те, кто подал заявления с 12 по 28 мая. Остальным людям выплаты будут производить в штатном режиме. 

Подать заявку можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Выплаты начнутся с 1 июня, заявления на выплату будут приниматься до 1 октября 2020 года.

Отметим, нуждающиеся в жилье семьи с шестью и более детьми в Бурятии имеют право на жилищные сертификаты. 
семьи дети
 
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