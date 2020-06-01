В Улан-Удэ «перед зеброй» столкнулись две легковушки

Пострадавших в результате ДТП нет
В Улан-Удэ на улице Боевой – перед пешеходным переходом – произошло ДТП. Авария произошла утром 29 мая, в минувшую пятницу.
Как сообщили очевидцы, автомобиль Toyota Hiace остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в него сзади въехала машина «Toyota Mark II».
Машины получили механические повреждения. По словам свидетелей, сильно пострадала «Тойота».
Пострадавших участников дорожного движения в результате ДТП нет.
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