В Улан-Удэ «перед зеброй» столкнулись две легковушки













В Улан-Удэ на улице Боевой – перед пешеходным переходом – произошло ДТП. Авария произошла утром 29 мая, в минувшую пятницу.Как сообщили очевидцы, автомобиль Toyota Hiace остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в него сзади въехала машина «Toyota Mark II».Машины получили механические повреждения. По словам свидетелей, сильно пострадала «Тойота».Пострадавших участников дорожного движения в результате ДТП нет.