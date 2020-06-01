В Бурятии военная полиция готовится к летнему сезону

Общество, Фото: из архива

С военнослужащими провели занятия по физической и огневой подготовке, вождение и правовым знаниям



С военнослужащими трёх подразделений военной полиции в Бурятии состоялись показные занятия по различным воинским дисциплинам.



Так, были проведены занятия по тактико-специальной, физической, правовой, огневой подготовке и курсы вождения.



- Каждое занятие с военнослужащими направлено на практические действия, начиная от нормативного общения с гражданами и приёма заявлений, заканчивая стрельбой из штатного, специального оружия и вождением автомобиля, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Подразделения военной полиции на территории гарнизонов ежедневно обеспечивают правопорядок и пресечение террористических угроз как в гарнизоне, так и местах массового скопления военнослужащих и членов их семей.



В военных гарнизонах Бурятии функционируют три подразделения военной полиции в городах Улан-Удэ, Кяхта и посёлке Сосновый бор.



