С военнослужащими провели занятия по физической и огневой подготовке, вождение и правовым знаниям
С военнослужащими трёх подразделений военной полиции в Бурятии состоялись показные занятия по различным воинским дисциплинам.
Так, были проведены занятия по тактико-специальной, физической, правовой, огневой подготовке и курсы вождения.
- Каждое занятие с военнослужащими направлено на практические действия, начиная от нормативного общения с гражданами и приёма заявлений, заканчивая стрельбой из штатного, специального оружия и вождением автомобиля, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Подразделения военной полиции на территории гарнизонов ежедневно обеспечивают правопорядок и пресечение террористических угроз как в гарнизоне, так и местах массового скопления военнослужащих и членов их семей.
В военных гарнизонах Бурятии функционируют три подразделения военной полиции в городах Улан-Удэ, Кяхта и посёлке Сосновый бор.
В Бурятии военная полиция готовится к летнему сезону
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Артисты пели отрывки из песни в онлайн-формате
С военнослужащими провели занятия по физической и огневой подготовке, вождение и правовым знаниям
Сейчас власти ищут новый участок
Для этого использовали современное оборудование и специальную технику
С 1 июня для входа в дуганы установили новые правила
Неофициальное голосование в соцсети устроило правительство Бурятии
Возбуждено уголовное дело
Мужчина нарушал условия отбывания наказания
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 1 июня
В Улан-Удэ до +23 градусов
Все детсады, где открыты дежурные группы, обязали усилить меры предосторожности
Он был удостоен звания Героя Советского Союза в 1940 году
Новорождённую доставили в детскую клиническую больницу для наблюдения
В Мухоршибирском районе школьники в преддверии каникул повторили правила дорожной безопасности
Четвероклассники необычно поздравили свою первую и любимую учительницу