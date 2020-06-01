Иркутскую колонию перенесут за пределы города

Сейчас власти ищут новый участок



Исправительную колонию №6, которая находится в Иркутске, решили перенести за пределы города.



Как сообщили в пресс-службе Думы Иркутска, вопрос обсуждался на специальном совещании по вопросу передислокации исправительной колонии №6. Участники совещания обсудили наиболее подходящие участки для её размещения.



По словам иркутского депутата Григория Вакуленко, два таких участка расположены в Иркутском районе неподалеку от посёлка Маркова и на юго-востоке от Ангарска, где ранее располагалась воинская часть. Последний участок удобен тем, что обеспечен коммуникациями, которые можно восстановить, и это позволит снизить затраты.



Рассматриваются и иные территории, удалённые от города не более чем на 15 км, рядом с которыми есть необходимые коммуникации: инженерные сети, линии электропередач и так далее.



- Подбором наиболее оптимальных земельных участков в дальнейшем займётся специально созданная на этом совещании рабочая группа. Несмотря на это, от жителей тоже принимаются предложения по участкам, куда можно перенести колонию, - отметил Григорий Вакуленко.



