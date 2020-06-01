Сейчас власти ищут новый участок
Исправительную колонию №6, которая находится в Иркутске, решили перенести за пределы города.
Как сообщили в пресс-службе Думы Иркутска, вопрос обсуждался на специальном совещании по вопросу передислокации исправительной колонии №6. Участники совещания обсудили наиболее подходящие участки для её размещения.
По словам иркутского депутата Григория Вакуленко, два таких участка расположены в Иркутском районе неподалеку от посёлка Маркова и на юго-востоке от Ангарска, где ранее располагалась воинская часть. Последний участок удобен тем, что обеспечен коммуникациями, которые можно восстановить, и это позволит снизить затраты.
Рассматриваются и иные территории, удалённые от города не более чем на 15 км, рядом с которыми есть необходимые коммуникации: инженерные сети, линии электропередач и так далее.
- Подбором наиболее оптимальных земельных участков в дальнейшем займётся специально созданная на этом совещании рабочая группа. Несмотря на это, от жителей тоже принимаются предложения по участкам, куда можно перенести колонию, - отметил Григорий Вакуленко.
Иркутскую колонию перенесут за пределы города
Общество, Фото:
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