В Бурятии оценили оснащение добровольных пожарных

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Смотры ДПК прошли в 8 сельских поселениях Селенгинского района



30 мая в Селенгинском районе Бурятии состоялся смотр добровольных пожарных команд (ДПК) района с целью анализа их оснащения. Были посещены 8 сельских поселений, где начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Селенгинский район», начальник 9-го Селенгинского отряда государственной противопожарной службы РБ и коллектив добровольной пожарной охраны РБ оценивали наличие пожарно-технического вооружения и его состояние. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.



В ходе смотров коллектив ДПО Республики Бурятия оказывала главам сельских поселений методическую помощь, отвечала на вопросы в области организации работы добровольных пожарных команд. Помимо этого, главам были предоставлен раздаточный материал с информацией о мерах пожарной безопасности для распространения среди населения. Также в ходе смотров были заключены соглашения о сотрудничестве и информационном обмене между ДПО Республики Бурятия и сельскими поселениями «Загустайское» и «Бараты».



- Подводя итоги смотра, могу сказать, что в целом, ДПК Селенгинского района на хорошем уровне, а, главное, у людей есть желание развивать добровольную пожарную охрану и в своих поселениях, и в районе, – подытожил командир ДПО Республики Бурятия Виталий Козленко.

